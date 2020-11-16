Министры в Бельгии так же, как и в Греции, согласовали принцип бесплатности и добровольности вакцинации населения против коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что когда национальная система здравоохранения получит вакцины, они будут доступны на бесплатной основе, а вакцинирование будет только добровольным.

"Это будет дорого стоить казне, но это чрезвычайно важная инвестиция, как для нашего общественного здравоохранения, так и для нашей экономики", - заявил министр здравоохранения федерального правительства Бельгии Франк Ванденбруке, объясняя бесплатность этой услуги.

Главная цель бельгийских властей - вакцинировать, минимум, 8 млн бельгийцев или около 70% всего населения страны.

Предстоит определить приоритетные группы вакцинирования, что, как объясняют власти, будет происходить на научной основе и по итогам общественных дебатов.

Подчеркивается также, что понадобится специфическая организационная работа. Вакцины поступят в емкостях, содержащих несколько доз. Открытая емкость, объясняют специалисты, должна быть использована в тот же день. Поэтому встает вопрос о вакцинации населения группами.

"Нужно организовать кампанию вакцинации, которая потребует объединения людей в группы тем или иным образом. Понадобится оперативная логистика, которая должна сработать", - приводят СМИ слова министра здравоохранения Ванденбруке.

При этом он признал опасения части населения в отношении вакцин.

"Есть люди, которые сомневаются, и в настоящее время мы не можем принимать решения, так как вакцины должны быть одобрены, но, когда вакцины будут одобрены независимыми институтами отрасли, с этого момента люди смогут доверять как в том, что касается положительного воздействия этих вакцин, так и безопасности их использования", - предположил министр.

Напомним, что уже на протяжении нескольких дней в Бельгии фиксируют по 200 смертей от коронавируса в день.

Также мы писали, что компания Moderna хочет продавать свои вакцины по $37, а ЕС просит снизить цену до $25.