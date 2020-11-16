Президент Армении Армен Саркисян обратился с посланием к нации. Его речь была посвящена сложившейся критической ситуации в стране и путях выхода из нее. В частности, президент назвал неизбежной отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

Видеозапись послания опубликовал на YouTube Офис президента Армении.

Саркисян констатировал, что Ереван проиграл в нагорно-карабахской войне.

"Мы проиграли как в навязанной нам войне, на поле боя, так и на дипломатической и международной площадках. Учитывая сложившуюся ситуацию, принимая во внимание общественные требования, очевидно, что во избежание внутриполитических потрясений проведение внеочередных парламентских выборов неизбежно", - говорится в послании президента.

По словам Саркисяна, в этом контексте единственным ответственным подходом может стать объективная оценка правительством и правящей политической силой своего потенциала, представление в кратчайшие сроки дорожной карты по срокам предполагаемых конституционных процессов, в результате чего станет возможным проведение внеочередных парламентских выборов.

"До этого управление страной будет передано высокопрофессиональному правительству национального согласия", - отметил Саркисян.

Он заявил, что встречался со многими представителями разных сфер общественной и политической жизни.

"Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе - отставка премьер-министра в соответствии с Конституцией или прекращение его полномочий и проведение внеочередных парламентских выборов", - сказал Саркисян.

Президент Армении добавил, что его предложения исходят из общенациональных интересов.

"Надеюсь, что все политические силы осознают ответственность момента, достойно выполнят свою часть исторической миссии", - сказал он.

Армения является парламентской республикой, проведение там внеочередных выборов предполагает отставку правительства и премьера. Новое правительство и премьера выбирает парламентское большинство.

Между тем сам Пашинян планирует сменить состав правительства Армении, но не собирается в отставку.

Также премьер взял ответственность за произошедшее в Крабахе на себя.