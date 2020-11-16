В Украину двигаются еще четыре штамма гриппа. Это уже известные вирусы, однако из-за мутаций их опасность возросла, особенно в сочетании с пандемией коронавируса.

Об этом сообщается в отчете ВОЗ о циркуляции вирусов гриппа для Северного и Южного полушария.

Так, аналитики сообщают о таких штаммах гриппа типа А и В:

"свиной" грипп, который вызвал пандемию в 2009 году A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1) pdm09;

мутировавший подвид свиного гриппа A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)

B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)

Самые распространенные штаммы вирусов группы А - H1N1 и H3N2. Им могут болеть и переносить не только люди, но также птицы и млекопитающие, что дает ему больше возможностей для передачи и мутации внутри организма животных.



В свою очередь, вирусы гриппа типа В встречаются только у людей, они делятся и развиваются а вирусные линии и штаммы.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о двух возможных сценариях развития ситуации с заболеваемостью в стране в связи с наложением эпидемий гриппа и коронавируса.

Как сообщала "Страна", врач-инфекционист киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский рассказал, что, кроме коронавирусной болезни, сейчас обострились сезонные заболевания. По словам Дубровского, симптомы гриппа и ОРВИ и их ход их лечения, по сравнению с коронавирусом, несколько отличаются.