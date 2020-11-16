Среди сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выявлены 65 случаев инфицирования коронавирусом. Все заразившиеся работают в женевской штаб-квартире организации - непосредственно в офисах или удаленно.

Об этом говорится во внутреннем электронном письме ВОЗ, оказавшемся в распоряжении агентства Associated Press.

Пятеро из подхвативших вирус работали не дистанционно, а в помещениях ВОЗ, контактируя друг с другом. В организации расследуют, как и где они заразились, но пока не установили, произошла ли передача инфекции в ее офисах.

"Насколько мне известно, исследуемые случаи являются первым доказательством потенциальной передачи вируса на территории ВОЗ", - заявил журналистам в понедельник Майкл Райан, руководитель службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ.

В электронном письме говорилось, что около половины зарегистрированных случаев заражения приходятся на людей, которые работали из дома. Но 32 сотрудника ходили на работу в штаб-квартиру, где обычно трудятся более 2000 человек.

Как отметили в ВОЗ, в их офисах введены строгие меры гигиены и проверки. А заражение пятерых упомянутых специалистов может указывать на нарушение основных процедур инфекционного контроля и социального дистанцирования.

"Согласно стандартным протоколам, эти люди получают необходимую медицинскую помощь и выздоравливают дома", - говорится в электронном послании.

Кроме того, в письме уточняется, что 49 из всех случаев заражения произошли за последние восемь недель. В организации допускают, что инфицированных может быть больше среди тех, кто работает удаленно - случаи просто могли остаться незамеченными. Когда подхватили вирус еще 16 человек, неизвестно.

На условиях анонимности одна из сотрудниц ВОЗ рассказала, что среди зараженных оказался член руководства организации, эксперт по инфекционному контролю.

Между тем глава ВОЗ заявил, что вакцина от коронавируса не остановит пандемию.

Ранее "Страна" приводила прогноз ВОЗ о том, что из-за пандемии наступит коллапс европейской медицины.