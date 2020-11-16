В четырех областях Украины пройдет повторное голосование на местных выборах. Даты голосования определены пока только в двух городах.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия на своей странице в Facebook.

Согласно их данным, повторные выборы пройдут в Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской областях.



Так, 17 января 2021 года состоятся перевыборы городского головы Новгород-Северского после смерти избранного на выборах 25 октября мэра.

В Борисполе, где переизбранный городской голова умер, повторное голосование состоится 31 января 2021 года.

Сообщается, что нового мэра и депутатов городского совета будут выбирать в Броварах, а в Улановке будут переизбирать сельского голову. Однако дата голосования в этих населенных пунктах еще не назначена.



Ранее "Страна" сообщала, что умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Уточняется, что на выборах Луговой набрал 37% голосов избирателей, но скончался от коронавирусных осложнений.



Также напомним, что ЦИК обновила данные по явке на выборах мэров. "По состоянию на 13 часов средняя явка избирателей на выборах городских голов составляла почти 11%", - говорится в сообщении.