Украина побила собственный рекорд экспорта дынь и арбузов. Так, в этом году заграницу продали почти 36 тысяч тонн бахчевых культур в этом году.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Обычно Украина экспортирует большие поставки арбузов, а дынь вывозят около двух тысяч тонн, однако даже этого продукта в 2020 году продали рекордное количество. Отмечается, что последний рекорд был установлен а 2018 году, когда норму превысили на 87%.

По словам экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака, в этом году благоприятно совпали сразу несколько обстоятельств - повышение цен на арбузы в Европе, снижение производительности аграриев в России и его популяризация в Украине.

Так, в Польше цены на арбузы по сравнению с прошлым годом выросли на 60%, а в Украине из-за роста конкуренции производителей продукта, цены упали. В сентябре, когда продажи ягоды достигают пика, разница оптовых цен в Украине и Польше выросла до 7,5 раз. То есть, покупая украинские арбузы, в Европе могли сэкономить до 46 центов США на каждом килограмме продукта.

В России при этом арбузы стоили в четыре раза дороже, поэтому конкуренция сделала свое дело. Отмечается также, что в этом году в Украине фиксировали рекордные урожаи дынь, а среди оптовых покупателей фруктов впервые оказалась Румыния. Учитывая все факторы, аналитики считают, что вскоре Украина может вернуться в Топ-25 стран-аграриев, из которого выпала несколько лет назад.

Напомним, низкий урожай сахарной свеклы в этом году взвинтит цены на сахар в Украине до начала 2021 года.

Как сообщала "Страна", украинцев готовят к очередному витку цен. Хлебопеки заявили, что могут повысить ценники на свою продукцию на рекордные 35%. Сахарозаводчики в сентябре уже приклеили к цене сахара 3-4 гривны на килограмм и утверждают - это только начало.