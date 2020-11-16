Получивший положительный тест на Covid-19 министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по расчетам эпидемиологов, через две недели в Украине снизится суточный прирост инфицированных коронавирусом на 20%.



Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Карантин выходного дня поспособствует снижению уровня инфицированных", - уточнил Степанов.

Также он отметил, что исходя из расчетов эпидемиологов и исходя из международного опыта, в частности, советов международных экспертов, снижение уровня ежедневной заболеваемости где-то от 15% до 20% планируется через 14 дней, потому что 14 дней - это в среднем инкубационный период.

По его словам, прогноз НАН Украины относительно уровня заражения до конца ноября был сделан исходя из динамики, которая наблюдается в стране сейчас.



Ранее "Страна" сообщала, что Степанов прогнозировал продление карантина выходного дня до апреля. По словам министра, вопрос в том, с какими людскими потерями удастся пройти этот период.



Также напомним, что количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 9 832 человека. Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 545 689 человек. Выздоровели за последние 24 часа 2 753 пациента. Умерли за сутки 94 человека. Госпитализировано 1 100 человек.