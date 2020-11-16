Религиозные собрания и службы во Франции, которые со 2 ноября проводятся без верующих по соображениям безопасности в условиях эпидемии коронавируса, не будут возобновлены до 1 декабря.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Главный раввин страны Хаим Корсиа рассказал журналистам, что представители разных религий спросили премьер-министра об условиях открытия религиозных учреждений. В итоге стороны договорились, что снова вернуться к этому вопросу через неделю. Ориентировочно храмы и молельные дома смогут открыться 1 декабря.

А глава конференции французских епископов Эрик Мулен-Бофор добавил, что условием возобновления работы для религиозных организаций будет введение и соблюдение строгих санитарных правил.

На прошлой неделе в Бордо, Нанте, Страсбурге и Париже прошли демонстрации верующих разных конфессий. Люди требовали отменить ограничения на проведение религиозных служб.

Однако власти не пошли на нарушение режима повсеместной изоляции. действующего с 30 октября по 1 декабря. Он предполагает, что работу продолжают только заведения оптовой торговли, школы и дошкольные учреждения, учреждения внешкольных занятий, отели, все структуры здравоохранения и общественный транспорт.

Места религиозных культов остаются открытыми, но религиозные церемонии запрещены (за исключением похорон с участием не более 30 человек и бракосочетаний с шестью участниками). Магазины, которые торгуют не жизненно важными товарами, а также рестораны, кафе и бары полностью закрыты. При этом заведения общепита могут торговать на вынос.

"Страна" ранее писала об одной из упомянутых демонстраций верующих, которая состоялась в воскресенье.

Между тем министр здравоохранения Франции заявил, что страна смогла справиться со вторым пиком второй волны коронавируса.