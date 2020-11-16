НСЗУ не могут оплатить медучреждения, которые имеют договоры на лечение пациентов с Covid-19. Фото: vesti

Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) не хватает почти 5,6 млрд гривен на оплату медучреждений, которые имеют договоры на лечение пациентов с Covid-19 в стационаре.

Об этом сообщает со ссылкой на исполняющего обязанности председателя НСЗУ Андрея Виленского Интерфакс-Украина.

"Хочу доложить народным депутатам, что на сегодня НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для обеспечения финансирования медучреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с Covid-19 до конца этого года", - говорится в материале.

Также отмечается, что НСЗУ уже подала соответствующие документы в Министерство здравоохранения и Минфина, "чтобы этот вопрос был решен".

"Если по состоянию на май 2020 контракты с НСЗУ на лечение пациентов с Covid-19 в условиях стационара имели 240 медучреждений, то сейчас такие контракты должны уже 437 медучреждений, и потребность в койкоместах растет", - заявил Виленский.

Так, комментируя проект постановления Верховной Рады по расширению сети медучреждений для лечения пациентов с Covid-19, Виленский отметил, что для заключения контракта с НСЗУ для получения финансирования медучреждение должно соответствовать условиям, которые определены в соответствии с постановлением Кабмина №931.

По данным и.о. председателя НСЗУ, таким условиям отвечают только медучреждения "Укрзализныци " и сейчас выполняется подготовительная работа для того, чтобы заключить договор с ними.

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