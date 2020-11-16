На единственном на этой неделе заседании Верховной Рады, которое состоится 17 ноября, депутаты будут принимать доработанный проект 4313-д в последней редакции от 16 ноября. Согласно ей, обязательное введение Регистраторов расчетных операций (РРО) откладывается на год.

В понедельник профильный комитет поддержал идею о том, что физические лица - предприниматели (ФЛП, или ФОП) могут работать без РРО до 1 января 2022 года. Но при этом есть исключения, для которых отсрочки не будет - рисковые сферы ювелирной торговли, секонд-хэнда, торговли в интернете, торговли автозапчастями, бытовыми товарами, подлежащими гарантийному ремонту, и лекарственными средствами. Для них РРО обязательны с 1 января 2021 года.

Кроме того, в проекте предлагается установить одноразовую денежную помощь для плательщиков единого налога 2-4-й групп ФЛП, которые пока освобождены от РРО, но по своему добровольному решению в течение 2021 года будут проводить расчетные операции через регистраторы.

Бонус таким предпринимателям выплатят в конце 2021 года. Он составит 10% от суммы ежемесячных авансовых взносов по единому налогу (для второй группы), 0,5% - для 3-й группы от объема расчетных операций, проведенных в 2021 году через РРО, а для плательщиков единого налога четвертой группы - 10 процентов от суммы единого налога, уплаченного за налоговые периоды 2021, в которых расчетные операции проводились через РРО.

Среди важных изменений также появилось освобождение от РРО плательщиков единого налога 2-й группы, у которых площадь магазина составляет 40 кв. м в городе и 60 кв. м в селах. Речь идет о неспециализированных магазинах по продаже продуктов питания, товаров культурного назначения, семян, удобрений, цветов, кормов, сувениров, а также заведениях, предоставляющих парикмахерские услуги, салонах красоты, гостиницах (площадью до 400 кв. м).

Наконец, законопроект предусматривает смягчение штрафов за нарушения для ФЛП.

Голосование за него состоится уже завтра.

Как писала "Страна", отсрочка введения РРО состоялась после массовых протестов предпринимателей.

Мы также рассказывали о штрафах за нарушение закона о РРО, которые вступили в силу с 1 августа.