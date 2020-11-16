Вакцина от коронавируса Covid-19 от американской компании Moderna по ряду причин на первых этапах будет поступать, в основном, на американский рынок, а небогатым странам она может вообще оказаться не по карману.



Об этом пишет в понедельник британская газета The Guardian.

Отмечается, что на разработку этой вакцины администрация США выделяла федеральное финансирование, так как к концу года компания нацелена на то, чтобы передать на американский рынок 20 млн доз вакцины.

"Вакцина - очень дорогостоящая. Летом Moderna нацеливалась на $37 за одну дозу, что дороже, чем у Johnson & Johnson ($10) и Pfizer ($20)", - пишет газета. Она прогнозирует, что в случае покупок крупных партий Moderna, вероятно, будет согласна снизить цену. "Однако в любом случае это - коммерческая компания, и она ясно объяснила, что нацелена на получение дохода".

Тем не менее, Евросоюз договаривается о цене менее 25 долларов за вакцину компании Moderna, переговоры идут с июля. По данным издания Reuters, обсуждения в основном сосредоточены на юридической формулировке контракта, а не на самой цене. Отмечается, что сделка может быть достигнута в ближайшие дни.



Компания Moderna уже имеет заключенный контракт с правительством США. В августе Штаты согласовали закупку 100 миллионов доз за 1,5 миллиарда долларов, то есть по 15 долларов за дозу. Но при этом США еще профинансировали разработку вакцины на миллиард долларов, а потому для них цена одной дозы фактически также 25 долларов.



Отмечается, что вакцина Moderna вводится курсом из двух инъекций.



Ранее "Страна" сообщала, что после новости о новой вакцине от Covid-19 взлетели рыночные индексы, а акции компаний подорожали. Так, американская фармкомпании Pfizer сообщила миру об эффективности первой вакцины против Covid-19 на уровне 90%.



Также напомним, что половина будущих вакцин от Covid-19 зарезервирована богатыми странами. Например, больше всего вакцин в соотношении на одного гражданина предзаказала Канада – десять.