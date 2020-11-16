В Европе коронавирус истощил системы здравоохранения, но при этом число новых случаев заболевания неумолимо растет. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.

"В настоящий момент мы крайне озабочены всплеском случаев COVID-19 в ряде стран. Особенно в Европе и американском регионе. Сотрудники и системы здравоохранения приблизились к точке коллапса", - сказал он.

В то же время, он добавил, что сейчас поступают воодушевляющие новости о вакцинах от Covid-19, которые позволяют выразить осторожный оптимизм, что новые средства борьбы с вирусом появятся в ближайшие месяцы.

Ранее "Страна" писала о том, что половина будущих вакцин от Covid-19 зарезервирована богатыми странами. Они заказывают по 10 доз на человека.

Также мы сообщали, что в США заявили о второй вакцине от коронавируса. Ее эффективность 94,5%.