В понедельник, 16 ноября, Казахстан и Россия достигли договоренности о строительстве завода по производству российской вакцины от коронавируса.



Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.



"Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к привлечению инвестиций в этот нужный проект", – Касым-Жомарт Токаев подвел итоги переговоров с Владимиром Путиным.

Отмечается, что "важнейшая задача правительства – без проволочек запустить в производство отечественную вакцину".

"Предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины", – добавил Токаев.

По его словам, две казахстанские вакцины вошли в число перспективных мировых биопрепаратов и проходят клинические испытания, но важно продолжить работу по всем направлениям обеспечения биологической безопасности.



В заключение президент Казахстана призвал всех граждан соблюдать строгую дисциплину, сплоченность и отнестись с пониманием к временным ограничительным мерам. "Прежде всего, это необходимо для здоровья казахстанцев. Он поблагодарил врачей, полицейских, военнослужащих и всех, кто находится на передовой борьбы с пандемией", - говорится в материале.



Ранее "Страна" сообщала, что в России три медика, привитых вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом. В Минздраве региона допустили, что у врачей мог не успеть выработаться иммунитет к болезни.



Также напомним, что американская вакцина будет защищать от ковида на год меньше, чем российская. "Антитела сохраняются до двух лет после вакцинации. Во всяком случае, теоретически они должны сохраняться, полтора года должны точно держаться", - заявил эксперт.