Курьезное ДТП произошло сегодня в Днепре. Во время движения у пассажирского автобуса "Эталон" внезапно распахнулась дверь и ударила следующий по встречной полосе автомобиль Porsche Panamera. Инцидент произошел в понедельник, 16 ноября, с автобусом 152-го маршрута на улице Мильмана. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Уточняется, что в происшествии обошлось без пострадавших, а вот алый Porsche Panamera получил механические повреждения левой стороны кузова - у него отбито боковое зеркало заднего вида и не обошлось без царапин.

На месте работала полиция. Информации о том, что же послужило причиной того, что у пассажирского автобуса на ходу распахнулась дверь, пока нет.

Фото: dnepr.express

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