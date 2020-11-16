В понедельник, 16 ноября, компания Moderna сообщила о высокой эффективности вакцины от Covid-19. Рыночные индексы сразу взлетели.



Об этом сообщает британское информационное агентство BBC.

Так, после того, как американская фармкомпании Pfizer сообщила миру об эффективности первой вакцины против Covid-19 на уровне 90%, рыночные индексы выросли до рекордных уровней.

С появлением второй действенной вакцины рынки получили еще большего оптимизма.

"Акции компании-производителя выросли на 7% на открытии рынка. Также вакцина помогла фирмам, пострадавшим от вируса, таким как "IAG", "British Airways" и "Cineworld", акции которых выросли примерно на 11%.", - говорится в материале.

Сообщается, что британский индекс FTSE 100 (ведущий индекс фондовой биржи - ред.) показал прирост в 1.9%, американский фондовый индекс Dow Jones - + 1.1%, а S&P 500 составляет +0.7% от взлета на прошлой неделе.

"Европейские рынки тоже отреагировали - на парижской бирже индексы выросли на 2.1%, + 1% в Германии", - подытожили в сообщении.



Напомним, что половина будущих вакцин от Covid-19 зарезервирована богатыми странами. Как выяснилось, одна шестая из всех будущих вакцин от Covid-19 уже принадлежит США. На одного американца правительство заказало по три вакцины. Всего США закупит 1 млрд доз вакцин.



Также сообщалось, что в ВОЗ рассказали, когда в Украину поступит первая партия вакцин от коронавируса. Идет ли речь о препарате немецкой компании BioNTech и американской Pfizer - не уточняется. Но каждая страна получит вакцин в количестве, равном 20% от численности населения.