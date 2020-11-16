Президент США Дональд Трамп раскритиковал процедуру пересчета голосов в штате Джорджия. По его мнению, ей нельзя доверять, так как подписи не позволяют проверить.

Об этом он написал в своих соцсетях, включая Фейсбук.

"Фальшивый пересчет, происходящий в Джорджии, ничего не значит, потому что подписи не разрешается проверять и верифицировать. Долой неконституционное определение суда о мировом соглашении!", - сказано в посте.

К слову, Фейсбук уже традиционно, как и в случае со всеми записями Трампа о выборах, пометил его ремаркой: "Джо Байден - прогнозируемый победитель на президентских выборах в США 2020 года".

Практически одновременно с постом насчет Джорджии Трамп написал, что выиграл выборы.

Также глава Белого дома не устает повторять о масштабных фальсификациях на выборах в пользу Байдена.