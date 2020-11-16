Во втором туре выборов мэра в городе Украинке в Обуховском районе Киевской области победил кандидат от "Европейской солидарности" Александр Туренко. За него проголосовали 51,5% избирателей или 2852 избирателей.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Кандидат в мэры от "Слуги народа" Оксана Кирилюк набрала 44,24% поддержки или 2450 голосов избирателей, уточняется на сайте ЦИК.

Напомним, 15 ноября заявлялось, что при подсчете голосов на вечернем заседании члены комиссий начали массово выявлять фейковые избирательные бюллетени с печатями УИК и обозначениями "ЗА" в клетке у кандидата от "Европейской Солидарности" Александра Туренко.

Также мы сообщали, что на выборах мэра Краматорска самовыдвиженец Александр Гончаренко обошел действующего градоначальника.