В воскресенье, 22 ноября, во Львове состоится второй тур выборов мэра, в котором будут бороться нынешний глава города Андрей Садовой и кандидат от партии Порошенко, экс-губернатор Олег Синютка.

Интрига держится до последнего: переизберут ли на уже четвертый срок "вечного" Садового, которого негласно поддерживает Банковая, или же его сменит до сих пор намного менее узнаваемый Синютка, за которым стоит экс-президент.

"Страна" выясняла, чего ждать от второго тура выборов мэра Львова.

Садовой vs Синютка: король "кавьярень" против "хозяйственника"

Первый раунд выборов Садовой выиграл, набрав 40%, но и оппонент получил немало - 31%, больше, чем предсказывали соцопросы.

Для победы во втором туре у Садового есть несколько козырей - опыт, свои СМИ и годами выстраиваемый имидж "идеального мэра".

В то же время Львов больше прославился принадлежащим его друзьям "кавьярнями", а не улучшением качества жизни львовян и городским хозяйством, которое рушилось на фоне яркой туристической обертки. И главный минус - за 15 лет у руля часть львовян устала от Садового и хочет обновления власти.

Синютка, наоборот, как говорится, "крепкий хозяйственник", что подтвердил за годы работы с тем же Садовым, который в свое время и пригласил его на должность зама во Львов с аналогичного поста в Ивано-Франковске. Когда у них что-то не заладилось, Синютка ушел в команду Порошенко и стал губернатором.

Один из главных недостатков Синютки, собственно, то, что он не "мисцевый" (а львовяне предпочитают земляков), да и по харизме сильно уступает бывшему боссу.

Зе-поддержка

Банковая в этот раз поддерживает Садового в противовес Синютке. Не случайно мэру фактически сошел с рук предвыборный ход с отменой карантина выходного дня, когда выходные во Львове объявили рабочими и практически ничего не закрывали (как по этому поводу иронизировал нардеп от "Слуги народа" Бужанский, "как бы Садовой с той же непринужденностью не отменил акт о вхождении Западной Украины в УССР").

Местная газета "Ратуша" на первой полосе поместила карикатуру, на которой Зе подталкивает снизу Садового, карабкающегося на Ратушу, где заседает городская власть, и тот, цепляясь, отрывает шпиль. И прямо называет Садового "кандидатом в мэры от "зеленых".

Кстати, многие предприниматели, которые проигнорировали "карантин выходного дня", жалуются, что полиция выписала им штрафы, Садовой посоветовал им обращаться в суд.

Некоторые критикуют мэра за отсутствие реальной поддержки пострадавших от карантина.

"Садового хватило лишь на то, чтобы обжаловать в суде решение правительства о карантине на выходные. Это подается как подвиг. А мог бы выделить из городского бюджета помощь рестораторам, компенсировать их убытки, предложить программы поддержки. Почему не делает? Потому прос@ал все. Стратегию развития Львова с акцентом на развитие туризма писал и принимал не Кабмин, а Садовый и Ко. Кредиты на собственные нужды принимает также не правительство, а Садовый и Ко. А вот здесь, когда нужна реальная помощь людям, он побежал в суд. Нет у Львова возможностей помочь людям, все продано, альтернативы нет. Нет даже мыслей на креативные акции поддержки рестораторов", - пишет в Facebook журналистка Ирина Матушкина.

Так или иначе, Садовой пропиарился на карантинной теме.

Главный же "пиар" Синютки - принадлежность к партии Порошенко. И соратники его активно пиарят - во Львов агитировать за Синютку приезжал Алексей Гончаренко, за что был раскритикован Сергеем Лещенко, который "топит" за Садового (и за что бывший журналист и нардеп, а нынче член набсовета "Укрзализныци" был атакован местными порохоботами, которые в соцсетях обзывали его "продажною мерзотою", который "работает на раскол страны", натравливая львовян на одессита Гончаренко).

Садовой тем временем жалуется на черный пиар: по городу возили его чучело в тюремной робе и словами "Садовий вМер", в спальном районе Сыхов раздавали фальшивую газету от имени его партии "Самопомич" о том, что мэр якобы собирается создать там большое поселение ромов.

По Львове возили чучело Садового в тюремной робе

"Вот послал Бог оппонентов. Во-первых, чувствую себя хорошо и не умер. Во-вторых, желаю всем, даже инициаторам, здоровья и долгих лет жизни!", - заявил мэр в ответ на козни оппонентов.

По его подсчетам, на антипиар противники якобы потратили около 5 млн долларов. Хотя по одной из версий, за антипиаром против Садового может стоять он сам, чтоб обвинить оппонентов в грязной игре.

И, кстати, в СМИ Садового также появляются дискредитирующие Синютку материалы - например, о том, что его якобы поддерживает "Оппоплатформа" (что для львовян мегазрада), хотя ОПЗЖ не делала никаких официальных заявлений.

Трофей для Порошенко

Журналисты не раз напоминали Садовому обещание не баллотироваться снова в мэры и поддержать нового кандидата, которое он сделал перед президентскими и парламентскими выборами. Критики говорят: после провала на общеукраинском уровне у него не оставалось другого выбора, как в четвертый раз выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Львова.

"Из-за пандемии многие отказались идти на выборы, по разным причинам, и я остался перед сложным выбором", - так оправдывался Садовой в интервью изданию "Твоє місто".

Синютка в том же издании подколол соперника в том, что тот, мягко говоря, засиделся на "троне" и ничего нового не предлагает львовянам: "между нами очень большая разница - как между говорить и делать. Нельзя 15 лет идти к людям с одними и теми же обещаниями".

"Понимаете, эти выборы для Львова - это не только о канализации и дороги. Они о том, какой завтра будет Украина. Вся страна смотрит, чем закончатся выборы во Львове: возьмут ли оппозиционные украинские силы управление городом", - заявляет кандидат от Порошенко.

Эксперты полагают, что на выборах главный соперник Садового - Порошенко.

"Кресло мэра Львова нужно Порошенко как символический трофей. Получение ключей от центрального города Западной Украины предоставит Порошенко важный аргумент в переговорах со всеми потенциальными партнерами перед парламентскими выборами. Давно очевидно, что прирост голосов у Порошенко и его партии возможен только из-за отсутствия других интересных альтернатив на фланге. Как только в нише появится хороший другой вариант, рейтинг "Европейской солидарности" и Порошенко начнет таять. Ему очень нужна символическая победа во Львове - в сердце Галичины. Проигрыш во Львове будет иметь для бывшего президента такое же символическое, но отрицательное значение. Вожделенный статус будет подорван. Львов в этом смысле важный индикатор", - написал на своей странице в Facebook местный политолог Михаил Басараб.

Другие считают, что оба кандидата при всех разногласиях одним миром мазаны, в прошлом они - друзья и близкие соратники, а также схожи идеологически.

Сейчас во Львове в одном из заведений объявили шуточный "чебуречный экзит-пол" - там можно приобрести чебуреки "Андрей" и "Олег". Блюда с одинаковыми начинками и по одинаковой цене. Покупаешь чебурек "Андрей" - на стене появляется отметка напротив Садового, выбираешь чебурек "Олег" - аналогичный знак пишут напротив Синютки. Пока больше съели чебуреков "Андрей".

Чебуреки "Андрей" расходятся быстрее. Фото: "Опора"

"Вот правда - "чебуреки"-то одинаковые и начинка тоже", - написал в группе "Львовская политика" в Facebook политолог Андрей Выхопень.