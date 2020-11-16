Спад валового внутреннего продукта Украины по итогам третьего квартала 2020 года составил 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Во втором квартале падение было равно 11,4%, а в первом - 1,3%.



Об этом сообщает Госстат в понедельник, 16 ноября.

Согласно их данным, по отношению ко второму кварталу этого года ВВП в третьем квартале вырос (с учетом сезонного фактора) на 8,5%.



Уточняется, что рост ВВП в четвертом квартале 2019 года составил 1,5%, в третьем - 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.

Напомним, по данным минэкономики в начале ноября оценило падение ВВП Украины в третьем квартале этого года в 3,6%, а в целом за девять месяцев – в 5,5% и подтвердило прогноз спада экономики в 2020 году на 4,8%.

Также ожидается, что в 2020 году ВВП Украины сократится на 6,5%, однако уже в 2021 и 2022 годах этот показатель возрастет - на 3,8% и 3,5% соответственно.