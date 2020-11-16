Во втором туре выборов городского главы Херсона, прошедшем в воскресенье, 15 ноября, победил народный депутат из депутатской группы "За будущее" Игорь Колыхаев. За него проголосовали вдвое больше избирателей, чем за главного соперника.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Херсонскую городскую территориальную избирательную комиссию.

Колыхаев получил 63,59%, или 34 125 голосов избирателей. Что касается его основного (и единственного) конкурента, Владимира Сальдо, занимавшего пост мэра города с 2002 по 2012 годы, то за него проголосовали 18 135 человек.

В первом туре Колыхаев получил 30,75% голосов, а Сальдо - 17,09%.

Как сообщала "Страна", в воскресенье в семи городах выбирали мэров, причем всюду явка была крайне низкой.

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