Во вторник, 17 ноября, в Украине будет пасмкрно и прохладно. Западные регионы накроет небольшим дождем, а на востоке ожидается снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают, что в восточных регионах на дорогах ожидается гололедица, а температура опустится до минусовых отметок: ночью -2-4, а днем - от -1 до -3.

На остальной территории - без существенных осадков, днем ​​на западе и юго-западе небольшой дождь.

В Житомирской и Киевской областях ожидается небольшой мокрый снег. Температура ночью от -1 до -4 гадусов. Днем от -1 до +4.

В западных областях и в Одесской области ночью +2-7, а днем ​​прогреется до +6-11 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в понедельник в Украине похолодает до 5 градусов мороза.

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