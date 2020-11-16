В Луганской области, где погиб украинский десантник, в районе населенного пункта Станица Луганская правоохранители по горячим следам раскрыли убийство военнослужащего в одной из воинских частей.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Так, согласно их данным, 16 ноября 2020 года в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение о совершении якобы суицида военнослужащим 1999 года рождения при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Станица-Луганская.



"Следственно-розыскными мероприятиями установлено, что имело место сокрытие убийства: нарушены следы преступления, перемещено оружие погибшего, а полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида", - заявили в пресс-службе.

Правоохранители считают, что смертельное ранение в область затылка потерпевшему нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец. Он признался в убийстве и сообщил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

В данные момент военные прокуроры следственным путем проверяют показания задержанного, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Станично-Луганского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.



Ранее "Страна" сообщала, что в Луганской области мужчина пытался подорвать банкомат. "Полицейские задержали 23-летнего жителя Северодонецка, который с помощью газового баллона и электрошокера пытался взорвать банкомат", - говорится в сообщении.



Также напомним, что в Луганской области первого вице-мэра задержали на взятке с поличным. Так, чиновник намеревался получить "откат" в 10% от местного общества с ограниченной ответственностью за то, что предприятие выиграет тендер и заключит договор на выполнение работ по благоустройству городской территории.