В Донецкой области военный пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку. Инцидент произошел в воскресенье, 15 ноября. Военного задержали, ему уже сообщили о подозрении. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

По данным правоохранителей, утром 15 ноября 14-летняя жительница Селидово проводила на работу маму и пошла домой. По дороге она заметила, что за ней идет мужчина в камуфляжной одежде. Девочка зашла в подъезд, но открыть дверь квартиры не успела, так как подозреваемый ее догнал и втолкнул в помещение, где пытался изнасиловать.

Девочка успела позвонить бабушке, она прибежала на помощь внучке. Завершить преступление нападающему не удалось.

Военнослужащий был пьян, его задержали. Скоро мужчине изберут меру пресечения. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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