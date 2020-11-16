Окружной административный суд Киева получил три иска к Кабинету Министров об отмене "карантина выходного дня". Все иски подали со Львова, где в области ограничения за день нарушили 248 заведений.

Об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник, 16 ноября.

Так, с исками обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр. Как уточнили в суде, ответчиком в каждом из исков указан Кабинет Министров.

"Истцы просят суд отменить установленные правительством дополнительный карантин в период с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на территории Украины с 14 по 30 ноября 2020 года. В частности, речь идет об обжаловании п.15 постановления Кабинета Министров Украины №641 от 22.07.2020 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" в редакции от 11.11.2020", - сказано в сообщении.

По мнению истцов, установленные ограничения негативно влияют на деятельность учреждений культуры и приведут к потерям около 50% их доходов за выходные дни.

На данный момент судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Ранее мы писали, что на выходных из-за карантинных нарушений закрыли более двух тысяч объектов.

Также рассказывали, что 13 ноября львовская полиция заявила о том, что прервала выступление группы "Бумбокс", который проходил с нарушением карантинных мероприятий. Позже музыканты прокомментировали данный инцидент.