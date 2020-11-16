В понедельник, 16 ноября, в Запорожской области в Молочном лимане обнаружили массовую гибель азовской хамсы.



Об этом сообщает Государственное агентство рыбного хозяйства Украины в своем Facebook.



"16 ноября 2020 во время рейда работниками Азовского рыбоохранного патруля в Молочном лимане, вблизи пгт Кирилловка Акимовского района Запорожской области, зафиксирована массовая гибель водных биоресурсов", - говорится в заявлении.

Так, при обследовании 64 метров участка водоема и его прибрежной полосы на одном квадратном метре обнаружено от 300 до 500 экз. погибшей азовской хамсы.



Отмечается, что для установления причин гибели рыбы привлекли работников Приазовского национального природного парка и Кирилловского поселкового совета.



Ранее "Страна" сообщала, что в Украине собираются существенно поднять штрафы за незаконный вылов рыбы. Также планируется расширить полномочия соответствующих инспекций, позволив им пользоваться транспортными средствами государственных инспекторов.



Напомним, что в октябре на Камчатке был замечен массовый выброс морских обитателей на берег. Это могло произойти из-за утечки нефти из коммерческого судна.