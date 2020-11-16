Власти по-своему видят, как вернуть доходы бизнесу, закрытому на локдаун.

В Минздраве сегодня внесли "рационализаторское" предложение: закрывшимся предпринимателям нужно идти работать в больницы - уборщиками, санитарами, разнорабочими и так далее.

Прозвучало предложение от человека не последнего в Минздраве - заместительницы министра Ирины Микичак. Она только в этом году переехала работать в Киев из Львова.

Правда, в Сети совет сочли откровенно издевательским. Разбирались в новом скандале.

Что заявила замминистра

Сегодня утром на брифинге в Минздраве не было министра Максима Степанова - чиновник накануне заразился коронавирусом. Вместо него в эфир вышла заместитель главы министерства Ирина Микичак.

Среди прочего она заявила, что в период локдауна малые предприниматели могут сменить профиль деятельности и принести пользу системе здравоохранения, которой не хватает техперсонала.

"Мы, медики, предлагаем малому бизнесу превращать проблемы в новые возможности, как мы годами делаем это в больницах и поликлиниках, не имея ресурса и с нищенской заработной платой, но максимально предоставляя качественную медицинскую помощь каждому гражданину. Мы просим оглянуться вокруг и найти другие возможности получения дохода, где можно зарабатывать во время карантина", - сказала она.

Например - устроиться на работу в больницы.

"Наши больницы с большим удовольствием предоставят временные рабочие места всем малым предпринимателям, которые сейчас находятся в вынужденном простое. Больницам и центрам экстренной помощи очень нужны сильные и здоровые рабочие руки. Это экономисты, бухгалтеры, санитары, техники, работники прачечной и кухни, электрики, водители, сторожи, вахтеры и разнорабочие и так далее. Приходите в больницы, у нас есть возможность принять на работу каждого", - рассказала она.

Минздрав призвал предпринимателей трудоустраиваться в больницы. Смотреть с 16:15. Видео: facebook.com/moz.ukr

Очевидно, что зарплаты в бюджетных больницах исчезающе малы, и, конечно, не решат проблему простоя предпринимателей. Но дело даже не в этом. А в том, что предложение чиновницы прозвучало явно издевательски на фоне реальной проблемы - массовой остановки работы бизнеса в стране.

Сама Микичак, судя по декларации за 2019 год, получала в месяц 35-36 тысяч гривен. Это ее зарплата на посту главы львовского облздрава - с данного поста она пошла на повышение в министерство и стала заместителем министра Ильи Емца.

Микичак и ее семья также владеют долями в разных коммерческих предприятиях и несколькими квартирами во Львове, а также земельным участком в курортном Славском.

С данных позиций достаточно интересно звучат призывы к людям закрыть свой бизнес и идти работать на 4-5 тысяч гривен нянечками или медбратьями.

Заявления Ирины Микичак показывают, что думают власти на самом деле о компенсациях бизнесу, который терпит убытки из-за локдауна. В Минздраве, как видим, претензии предпринимателей вызывают лишь нескрываемое раздражение.

На этом фоне призывы Зеленского к правительству что-то придумать для бизнеса звучат все менее убедительно.

"А почему не на кладбище?" Реакция соцсетей

Волонтер Юрий Касьянов предлагает идти дальше и отправлять бизнес в дворники или сразу на кладбище.

"Странно, что отняв у предпринимателей возможность честно зарабатывать, государство предложило взамен только рабочие места в больницах. А почему не в моргах?.. Почему не на кладбище?.. Почему бы не обязать предпринимателей рыть траншеи, подметать улицы, мыть клозеты?.. Почему бы не отправить буржуев "на химию", и не загрузить высвободившимися руками тюремное производство?..", - написал он на своей странице в Facebook.

Журналист Никита Синицын уверен, что из-за таких предложений в стране нет ни медицины, ни образования, ни бизнеса:

"4 года назад премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посоветовал учителям которым не хватает зарплаты "идти в бизнес". Замглавы МОЗ Украины Ирина Микичак сегодня пообещала бизнесу временные рабочие места в медучреждениях.

А медиков я так понимаю пристроят в школы?

Потом медики/учителя уйдут в бизнес, бизнесмены/медики уйдут в образование, учителя/бизнесмены уйдут в медицину.

В итоге нет у нас ни медицины, ни образования, ни бизнеса", - заключил корреспондент.

Волонтер и журналист Тим Златкин предлагает не платить зарплату сотрудникам МОЗа на период карантина.

"Они же не хуже частного бизнеса, верно?", - спрашивает он.

Блогерша Алена Яхно в шутку согласилась поработать анестезиологом. Она признается, что обучилась ремеслу по интернету.

"Я согласна!

Можно я буду у неё анастезиологом? Я в ютубе посмотрела, как это делается", - пишет на своей странице в Facebook Алена Яхно.

Экс-нардеп Борислав Береза называет предложение заместительницы Степанова "зашкваром недели".

"Неделя только началась, а в номинации "Зашквар недели" чиновники уже лезут на первое место. Интересно, а кто и когда произнесет фразу "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!"?", - написал бывший нардеп на своей странице в Facebook.

Журналистка Виктория Светлова сочла предложение от Минздрава издевательством.

"Ахахаха! Пойти поработать за 4 тысячи гривен? Или сколько платят санитарам в больницах? Они еще и издеваются, в общем", - заключила она.

Бывший глава Администрации президента Виктор Балога считает, что заместителю министра нужна медицинская помощь, если она видит в потере работы новые возможности.

"Если заместитель руководителя Минздрава считает, что потеря работы и дохода из-за карантина - это не проблема, а просто новые возможности, то ей самой нужна медицинская помощь. Ибо только неадекватный человек может злорадствовать с того, что десятки тысяч людей, которые сами себя обеспечивали работой и кормили свои семьи, сегодня могут остаться без средств к существованию.

Такое впечатление, что для власти борьба с коронавирусом - это некая компьютерная игра, где все персонажи не живые люди, а вымышленные герои, поэтому ими можно легко пожертвовать. Они не понимают, что происходит в стране и не знают, какими проблемами живет большинство населения.

Вывод только один - власть явно заигралась, и чем дальше, тем становится очевиднее, что изменение отдельных персоналий уже не поможет. Нужно полностью перегружать всю вертикаль, иначе эти "технократы" доведут страну до коллапса", - поделился своими умозаключениями Балога.

Главный редактор интернет-издания "Гордон" Алеся Бацман назвала предложение Ирины Микитчак "гениальным стартапом", а программу предложила улучшить, чтобы безработные смогли претендовать не на место санитаров, а на позиции замминистра.

"Как мне это нравится.

Замминистра здравоохранения Украины Ирина Микитчак изобрела гениальный стартап. Весь малый и средний бизнес Украины, которые разоряются на фоне коронакризиса и неумения родного государства хоть как-то помочь (или хотя бы не мешать) им выжить, должны пойти работать в больницы. Ну, правильно. Флористы могут художественно мазать зеленкой; кассиры проверять пациентам зрение; ну а мясникам, я так понимаю, прямая дорога в хирургию?

Предлагаю не мельчить и госпрограмму сделать амбициознее. Все безработные могут обращаться прямиком в министерство здравоохранения, для вас там обязательно найдут хорошее место, минимум на позиции замминистра.

Вот это государственная поддержка малого и среднего бизнеса по-украински. Вот это я понимаю. Надо срочно патентовать и распространять на другие страны", - написала на своей странице в Facebook Алеся Бацман.