Прокурор огласил обвинительный акт по делу экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого подозревают в незаконном снижении портовых сборов. Об этом сообщается на странице САП в соцсети.

В понедельник, 16 ноября, в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении бывшего министра инфраструктуры Украины в незаконных действиях, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 миллиона гривен.

По результатам подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС назначила дело Омеляна к рассмотрению по существу и фактически уже его начала.

В частности, на заседании прокурор САП объявил краткое изложение обвинительного акта. После чего, суд объявил перерыв до 18 ноября 2020 года.

Напомним, что по данным следствия, в декабря 2017 года бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада.

В итоге уменьшение портового сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,5 млн грн.

"Страна" писала о том, что НАБУ сообщило экс-министру Омеляну о подозрении из-за потери 30,5 миллионов гривен 19 июня.

Также мы сообщали, что в качестве меры пресечения Омеляну избрали личное обязательство, также его обязали сдать загранпаспорт.