Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", кандидат в мэры Одессы Николай Скорик заявил, что "власть растоптала выбор одесситов", поскольку во время выборов была фальсификация и кража голосов.



Об этом сообщается на сайте политсилы.

"Фальсификации и административный ресурс, фальшивые съезды, манипуляции комиссиями и грязные публикации – далеко не полный перечень инструментов, которые использовались властью для борьбы с оппозицией. Власть в Киеве и в Одессе вступили в сговор, и результат, который мы увидели по итогам голосования, показал, что они полностью утратили доверие людей", - заявил Николай Скорик.

По мнению народного депутата, накануне второго тура выборов, как и в день голосования фиксировались множественные нарушения.

"Территориальная комиссия незаконно прекратила работу. ЦИК, по указанию из Офиса президента, два раза за день, по подложным документам, менял председателя Одесской городской ТИК, осуществлялось давление на членов участковых и территориальных комиссий. Здание ТИК минировали. При подсчете голосов - аномальное количество испорченных бюллетеней, голоса в которых отданы за мою кандидатуру. Власть просто растоптала выбор одесситов. Все, кто принимал участие в фальсификациях, должны понести заслуженное наказание", - подытожил Скорик.

Ранее "Страна" сообщала, что штаб Скорика требует пересчитать голоса в Одессе. По словам Сеника, наблюдатели от "Оппоплатформы" фиксируют на местах массовую порчу бюллетеней с голосами, которые были кандидату от ОПЗЖ.



Также напомним, что полиция Одессы открыла дело из-за уклонения членов ТИК от исполнения обязанностей. Отмечается, что сведения по указанному обращению были внесены в Единый реестр досудебный расследований по ч. 5 ст.157 УК Украины.