Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, ранее заявлявший о давлении со стороны Джо Байдена, опасается его мести после победы на выборах президента США.

Об этом он рассказал в интервью "Час.News".

"Зная Байдена, считаю, что он будет мстить мне. Хотя все, что я делал на посту генпрокурора, было справедливым и обоснованным. Однако, не скрою, у меня есть опасения по Байдена. Достаточно вспомнить мое отравление в Греции. Я могу предполагать (подчеркиваю - лишь предполагать), что Байден может быть к этому причастен. Однако, наблюдая за ним, его выступлениями в СМИ, я все же его боюсь. Впрочем, если в Украине будет господствовать верховенство права и закона, то мне бояться нечего. Пока же, повторяю, есть опасения", - сказал Шокин.

Напомним, 26 февраля 2020 года ГРБ открыло уголовное дело по факту возможного вмешательства Джо Байдена в работу Виктора Шокина. При этом, в фабуле дела имя Байдена не называлось.

Как считает Шокин, Байден использовал НАБУ для своих целей. Кроме того, стало известно, почему закрыли дело о покушении на эк-генпрокурора.

После чего летом в НАБУ засекретили дело о вмешательстве Байдена в деятельность экс-генпокурора Украины. А недавно стало известно, что Виктора Шокина допросили по данному делу.

А 30 сентября стало известно, что дело о возможном вмешательстве Джо Байдена в деятельность экс-генпокурора Виктора Шокина закрыли.