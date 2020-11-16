Селекторное совещание премьера с мэрами о карантине выходного дня ни к чему не привело. Об этом "Стране" на правах анонимности сообщил один из градоначальников.

"Мы договорились созвониться еще раз в четверг, но мы думаем, что в четверг ничего не состоится. Так как у правительства нет конкретного плана. Посыл: "Мы сейчас что-то придумаем, и в четверг что-то предложим". В общем, ни о чем не договорились, но пообщались нормально, все вроде интеллигентные люди. Мы же не будем орать и ругаться друг с другом. Разговор такой: мы спрашивали, зачем вы это приняли? А они - зачем вы это отменяете? Так а что нам остается делать? Нас штурмуют предприниматели. Мы сказали, что если в следующий раз захотят креативить - пусть сначала наберут и спросят. Степанов ничего нового не сказал. Продолжал говорить, что нужно разорвать цепочку заражений, но полный локдаун "положит" экономику", - рассказал собеседник "Страны".

Также источник подтвердил информацию "Страны" о том, что инициатором этого совещания стал замглавы ОП Кирилл Тимошенко и отметил, что региональная политика изменилась.

"Кстати, встречу инициировал замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Он же обратился с просьбой: "Перестаньте заниматься самодеятельностью, региональная политика поменялась. У вас есть мой телефон и я буду с вами на связи. Звоните". Ну, поговорили - уже хорошо, но посмотрим, как дальше будет", - резюмировал источник.

Напомним, в ряде областным центров местные власти проигнорировали карантин выходного дня. Во Львовской области карантин выходного дня в субботу нарушили 248 заведений.

Также мы сообщали, что кафе в центре Киева не закрылось на карантин выходного дня. Туда прибыла полиция.