Муж Юлии Тимошенко Александр болеет Covid-19, поэтому карантин выходного дня глава партии "Батькивщина" провела дома, помогая супругу.



Об этом сообщают "Вести".



"Учитывая, что у меня муж заболел коронавирусом, я была дома, помогала ему в это тяжелое время проводить лечение. Мы были дома", — ответила глава партии на вопрос о том, как провела карантин выходного дня.

Юлия Тимошенко и Александр Тимошенко

Напомним, что сама Юлия Тимошенко в августе заразилась коронавирусом вместе с зятем и дочерью. Нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко заявил, что "Юлия Владимировна переносит болезнь так же, как и десятки тысяч украинцев, которые также болеют ковидом" и пожелал всем "здоровья, здоровья и еще раз здоровья".



Также сегодня Тимошенко удивила Раду своим новым образом. Она завила волосы вместо привычного хвостика, губы выглядят более пухлыми, чем обычно. Скорее всего, она сделала процедуру по их увеличению. Дополнить образ она решила очками в темной оправе округлой формы.



