В Варшаве появились автобусы для больных Covid-19
В Варшаве, где из-за коронавируса уже отменили массовые гуляния на Новый год, появились два автобуса для перевозок пассажиров, заболевших Covid-19, которым требуется госпитализация. Каждое транспортное средство рассчитано на 22 человека.
Об этом со ссылкой на Miejskie Zakłady Autobusowe (MZA) сообщает ЦТС в понедельник, 16 ноября.
Транспортные средства переоборудовало автобусное управление Варшавы MZA. Автобусы могут использоваться в экстренных ситуациях. В них установили плотную перегородку, отделяющую кабину водителя от салона. Также в автобусах были удалены два ряда сидений, а на их месте установили стальные конструкции для транспортировки кислородных баллонов. Демонтировали валидаторы и билетный автомат.
К пассажирским местам провели кислородные установки, которые крепятся потолочными кронштейнами. Также автобусы оборудовали радиоприемником для обеспечения связи между водителем и медперсоналом.
Уточняется, что каждый автобус рассчитан на перевозку 22 пациентов, которых можно транспортировать сидя.
Как отмечается, работать на таких автобусах готовы уже 11 водителей. Переоборудование каждой машины обошлось примерно в 5 тыс. злотых (около 1,1 тыс. евро).
Фото: ЦТС
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