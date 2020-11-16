В Варшаве, где из-за коронавируса уже отменили массовые гуляния на Новый год, появились два автобуса для перевозок пассажиров, заболевших Covid-19, которым требуется госпитализация. Каждое транспортное средство рассчитано на 22 человека.

Об этом со ссылкой на Miejskie Zakłady Autobusowe (MZA) сообщает ЦТС в понедельник, 16 ноября.

Транспортные средства переоборудовало автобусное управление Варшавы MZA. Автобусы могут использоваться в экстренных ситуациях. В них установили плотную перегородку, отделяющую кабину водителя от салона. Также в автобусах были удалены два ряда сидений, а на их месте установили стальные конструкции для транспортировки кислородных баллонов. Демонтировали валидаторы и билетный автомат.

К пассажирским местам провели кислородные установки, которые крепятся потолочными кронштейнами. Также автобусы оборудовали радиоприемником для обеспечения связи между водителем и медперсоналом.

Уточняется, что каждый автобус рассчитан на перевозку 22 пациентов, которых можно транспортировать сидя.

Как отмечается, работать на таких автобусах готовы уже 11 водителей. Переоборудование каждой машины обошлось примерно в 5 тыс. злотых (около 1,1 тыс. евро).

Фото: ЦТС

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