Действующий глава Белого дома Дональд Трампа заявил о том, что победил в президентской гонке, однако администрация Facebook пометила его сообщение как такое, которое является недостоверным.

Об этом свидетельствует ситуация с постом Трампа в Facebook.

"Я выиграл выборы", - коротко говорится в сообщении.

В то же время в сообщении от администраторов Facebook говорится, что Джо Байден является прогнозируемым победителем президентских выборов в США 2020 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на выборах президент - Джо Байден - победил благодаря фальсификациям.

Ранее Трамп написал, что победу Байдену обеспечила компания Dominion (производителе ПО для голосования Dominion Voting Systems), у которой было неисправное оборудование, а также СМИ, которые замалчивали нарушения.