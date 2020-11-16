После запрета на продажу алкоголя, правительство Швеции вводит более строгие ограничения, чтобы остановить распространение инфекции. Публичные собрания и массовые мероприятия с участием более восьми человек запрещены.



Об этом сообщает газета HBL.



Так, правительство страны обеспокоено, что многие не серьезно относятся к риску заражения. По словам премьер-министра Стефана Левена, необходимо больше запретов, чтобы снизить число инфицированных.

"Правительство объявляет, что публичные мероприятия и собрания с участием более восьми человек запрещены. Поправка к постановлению, основанная на Законе об общественном порядке, вступит в силу 24 ноября и будет применяться в течение четырех недель", - говорится в материале.



"Это очень назойливая, но абсолютно необходимая мера", - говорит Левен.



В Швеции за сутки 4519 новых случаев заболевания, всего заразилось 177 тысяч человек, из них с летальным исходом - 6164 человека.



Ранее "Страна" сообщала, что премьер-министр Швеции и его жена ушли на самоизоляцию и планируют сдать тест на Covid-19. Это произошло из-за контакта с зараженными коронавирусом, но при этом политик заверил, что он и жена чувствуют себя хорошо.



Также напомним, что число зараженных Covid-19 на Земле перевалило за 54 миллиона человек. Такие данные приводит американский университет Дж. Хопкинса, который отслеживает ситуацию в глобальном масштабе в режиме онлайн.







