Завершено досудебное расследование громкого дела о пытках в отделении полиции Кагарлыка, фигурантами которого стали пять правоохранителей. Расследование проводили сотрудники Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Госбюро расследований.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Уточняется, что подозреваемым инкриминируют пытки, насильственное исчезновение и изнасилование (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 УК Украины), правоохранителям грозит до 12 лет лишения свободы.

"Следствием установлено, что указанные работники Кагарлицкого отделения полиции для раскрытия преступлений пытали и незаконно лишали свободы людей. В частности задокументировано, что в январе 2020 года трое полицейских, с целью получения признательные показаний за совершение краж, наносили двум пострадавшим телесные повреждения по различным частям тела, перевозили их в багажном отделении автомобиля на окраину города, применяли электрический ток, после чего приковали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня", - говорится в сообщении.

Другой случай произошел в мае 2020 года, когда правоохранители, выбивая признания, нанесли задержанному 17 ударов руками и ногами по различным частям тела.

"В мае 2020 один из правоохранителей, находясь в своем служебном кабинете, применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Он надевал на нее противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководитель отделения знал о существовании такой практики, однако не принимал никаких мер реагирования на неправомерные действия подчиненных.

После завершения ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлено в суд.

Ранее "Страна" писала о том, что после обнародования информации об изнасиловании в полиции Кагарлыка в ГБР обратились новые жертвы пыток полицейских.

Также мы сообщали, что жертве изнасилования полицейскими в Кагарлыке предоставили охрану.