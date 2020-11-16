Кандидат на прошедших выборах президента в Беларуси Светлана Тихановская, которая недавно объявила о создании Народного трибунала, добивается отключения Минска от международной системы расчетов SWIFT. Кроме того она заявила о прекращении кредитования иностранными банками белорусских госбанков.

Об этом со ссылкой на пресс-службу политика сообщает РИА "Новости" в понедельник, 16 ноября.

"Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы SWIFT", - говорится в сообщении. Тихановская добавила, что ее команда добивается прекращения сотрудничества и кредитования иностранными банками государственных компаний ее страны, в том числе, Беларусбанка и Белагропромбанка.

Также экс-кандидат в президенты посоветовала белорусам в связи с этим "для безопасности вывести свои средства" из банков страны.

Кроме того, она анонсировала расширение санкционного списка Евросоюза, в котором сейчас находится президент Беларуси Александр Лукашенко и еще 14 белорусских официальных лиц, до "200 фамилий", включая бизнесменов и госкомпании. "Добиваемся пересмотра международных программ поддержки, чтобы деньги не шли режиму, а напрямую белорусскому обществу", - заявила Тихановская.

Ранее мы писали, что Тихановская поставила Лукашенко ультиматум и пригрозила тотальной забастовкой. Однако потом изменила свое решение.

Также рассказывали, что Беларусь и Россия объявили Тихановскую в межгосударственный розыск.