Школы и вузы в бывших "красных зонах" вернулись стандартному обучению. Правила для учеников и студентов
В понедельник, 16 ноября, в Украине школьники вернулись за парты после того, как правительство отменило адаптивный карантин. Теперь по всей стране действуют правила для "оранжевой зоны".
Об этом говорится в постановлении на сайте Кабинета министров.
На прошлой неделе Кабмин отменил адаптивный карантин с делением регионов на зоны карантина и ввел общий "оранжевый" режим для всех. Ранее на дистанционку уходили школы и детские сады из "красной зоны", теперь же зонирование отменили, поэтому, например, в Сумах и Харькове школьники вновь вернулись за парты.
Напомним, правила для учеников, действующие в "оранжевой зоне". Школы и детсады, а также кружки и секции теперь запрещено посещать только, если на самоизоляции находятся более 50% учеников и персонала.
Продолжают действовать санитарные правила:
вход в школу в маске (ученикам 5-11 классов), но на занятиях ее можно снять;
на входе обязательная дезинфекция рук;
если у одного из учеников подтвердится коронавирус, весь класс отправят на самоизоляцию;
у разных классов разные расписания и перемены в разное время;
проветривания помещений после каждого занятия.
В вузах рекомендовано перейти на смешанную форму обучения группами не более 20 человек.
Вместе с тем местные власти сообщают, что окончательное решение о формате обучения будут принимать руководители учебных заведений в зависимости от ситуации с заболеваемостью, количества классов и учеников.