В понедельник, 16 ноября, в Украине школьники вернулись за парты после того, как правительство отменило адаптивный карантин. Теперь по всей стране действуют правила для "оранжевой зоны".

Об этом говорится в постановлении на сайте Кабинета министров.

На прошлой неделе Кабмин отменил адаптивный карантин с делением регионов на зоны карантина и ввел общий "оранжевый" режим для всех. Ранее на дистанционку уходили школы и детские сады из "красной зоны", теперь же зонирование отменили, поэтому, например, в Сумах и Харькове школьники вновь вернулись за парты.

Напомним, правила для учеников, действующие в "оранжевой зоне". Школы и детсады, а также кружки и секции теперь запрещено посещать только, если на самоизоляции находятся более 50% учеников и персонала.

Продолжают действовать санитарные правила:

вход в школу в маске (ученикам 5-11 классов), но на занятиях ее можно снять;

на входе обязательная дезинфекция рук;

если у одного из учеников подтвердится коронавирус, весь класс отправят на самоизоляцию;

у разных классов разные расписания и перемены в разное время;

проветривания помещений после каждого занятия.

В вузах рекомендовано перейти на смешанную форму обучения группами не более 20 человек.

Вместе с тем местные власти сообщают, что окончательное решение о формате обучения будут принимать руководители учебных заведений в зависимости от ситуации с заболеваемостью, количества классов и учеников.