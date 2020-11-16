Необходимость постоянно носить маски на улице заставляет женщин отказываться от использования помад. В Великобритании, например, их продажи рухнули более чем наполовину, показывает статистика.

Об этом сообщает The Sunday Times.

Согласно статистике, британские женщины обычно тратили на помады около 100 млн фунтов в год, но в период пандемии продажи опустились на 49%. Аналитики нашли существенную связь между обязательным масочным режимом и крахом индустрии косметики. Если женщина наносит интенсивную помаду, то скоро ее следы окажутся на внутреннем слое маски, а если помада постоянно стирается, то смысла в ней и вовсе нет.

А вот продажи средств макияжа для глаз резко подскочили. Рост составил до 25%. Женщины делают акцент именно на эту часть лица, остающуюся видимой для всех. Выросло и количество обращений к визажистам, которые дают советы, как сделать лицо более выразительным, если постоянно нужно носить маски.

Глава косметического гиганта L'Oréal ранее заявлял, что продажи средств макияжа так резко упали в результате пандемии, что, по его мнению, потребительские вкусы могли измениться "навсегда". Он отметил, что работа на дому и постоянный масочный режим привел к падению продаж всех средств для макияжа, поскольку все больше женщин предпочитают более естественный вид.



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