В США на подходе вторая вакцина от ковида. Препарат называется mRNA-1273. Сегодня его представила компания Moderna. Испытания на финальной стадии.

Заявление о спасательной инъекции Moderna сделала через неделю после коллег из Pfizer и BioNTech. Их препарат - первую американскую вакцину - захотела купить Украина в лице президента Зеленского. Но чем больше сведений от Pfizer появлялось, тем меньше плюсов оставалось.

Вакцина Moderna, судя по ключевым показателям, намного интереснее Pfizer. А также имеет серьезные преимущества по сравнению с российской Спутник V.

Главный известный минус - цена.

"Страна" собрала информацию, что известно о второй американской вакцине от коронавируса и сравнила ее с предыдущими открытиями.

Вакцина Moderna от коронавируса - что о ней известно

Вакцина американская компании Moderna, которая носит название mRNA-1273, сейчас находится на последней стадии испытаний. Ее тестируют на 30 тысячах добровольцев. Половина из них получили настоящий препарат, половина - плецебо.

Препарат двухфазный. Вторая инъекция вводится спустя 28 дней после первого укола.

Вакцина mRNA-1273 - не "живая", то есть не содержит ослабленный или неактивный вирус. Ее основа мРНК - чистый генетический материал возбудителя, который создается искусственно.

Новый американский препарат состоит из рибонуклеиновой кислоты и генетического кода, который сообщает клеткам, как вырабатывать белок. Он, в свою очередь, помогает иммунной системе организма вырабатывать антитела для борьбы с вирусом.

Видеопрезентация вакцины mRNA-1273 от компании Moderna

Препарат вводится в правое плечо. Срок годности ампулы - шесть месяцев. На протяжении этого периода инъекции нужна температура -20 градусов по Цельсию. Ровно такая же температура необходима Спутник V, тогда как Pfizer - ниже -70°C.

Преимущество Moderna - их препарат сохраняет свои свойства в течение месяца, даже если его хранить в обычных холодильниках. А при комнатной температуре - в течение 12 часов.

Срок сохранения антител Moderna не указывает. У Pfizer - год, у Спутник V - полтора-два года.

Побочные эффекты Moderna: головная и мышечная боль, повышенная утомляемость, озноб, боль в месте укола. Эффективность их изобретения - 94,5%. Не сработала вакцина в пяти случаях из ста, однако у этих добровольцев болезнь протекала в легкой форме. Для сравнения у Pfizer эффективность - 90%, у Спутник V - 92%.

Одно из преимуществ Moderna - у них в испытаниях принимают участие 8 тысяч человек с хроническими заболеваниями и 25% людей старше 65 лет. Ни первую, ни вторую категорию россияне массово не испытывают. Поэтому если инъекция Moderna подтвердит свою эффективность, ею смогут прививаться самые уязвимые категории населения.

В Moderna заявили, что исследования, которые пройдут в ближайшее время, будет достаточно, чтобы подать заявку на регистрацию препарата в США. В американской фармкомпании надеются, что это мероприятие завершится в декабре 2020 года. После чего препарат уже смогут вводить жителям Штатов.

В Moderna о своем изобретении говорят так: "У нас будет вакцина, которая остановит COVID-19".

На сообщения о второй американской вакцине мгновенно отреагировали и рынки. Фьючерсы на американские бумаги резко выросли. Промышленный индекс Доу-Джонса поднялся на 1,7%, индекс S&P 500 - на 1,2%. А акции самой Moderna выросли сразу 10%.

Новость о второй американской вакцине прокомментировал и президент Дональд Трамп, приписав себе заслуги от создания препарата.

"Еще одна вакцина против коронавируса анонсирована только что, на этот раз от Moderna, ее эффективность 95%. Те великие "историки", пожалуйста, помните: все эти великие открытия, которые положат конец китайской чуме, случились в мое время", - написал президент США в Твиттере.

Цена Moderna и других вакцин от коронавируса

Moderna выглядит намного конкурентнее, чем изобретение Pfizer. У второй американской вакцины лучше показатели, чем у российской Спутник V. Однако и стоит она очень дорого.

Курc из двух доз Moderna обойдется в 64‒74 долларов. По последним данным, Евросоюз пытается договориться о цене в 25 долларов за одну инъекцию.

Для сравнения, вакцина Pfizer обойдется примерно 19-20 долларов. Спутник V - около 13 долларов.

То есть этот вариант защиты от ковида для более-менее обеспеченных людей. Или же богатых государств, которые будут дотировать своему населению эту прививку. К последним Украина вряд ли относится. Ранее Ляшко заявлял, что наша страна рассчитывает покупать вакцину Pfizer по 4,5 долларов за дозу.

Впрочем, учитывая, что у вакцины Pfizer серьезная проблема с транспортировкой и хранением, не исключено, что высокая стоимость "Модерны" для многих государств будет предпочтительнее.

Также вполне конкурентной по соотношению цена-качество выглядит и российская вакцина Спутник V. Закупать ее планируют в десятках стран, многие из которых отнюдь не богатые.