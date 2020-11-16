Уже завтра, 17 ноября, в столице ожидается первый снег. По данным трех погодных ресурсов Gismeteo, Sinoptik и Укргидрометцентра, вероятность осадков стопроцентная, а это значит, что жители Киева смогут не только насладиться белоснежной погодой и немного поиграть в снежки, но и вполне вероятно столкнутся с заторами на дорогах.

Впрочем, снег будет идти еще 18 ноября, ближе к выходным в столицу снова вернется тепло, которое сменится непогодой только со следующей недели.

По данным Укргидрометцентра, снег выпадет уже днем 17 ноября, когда температура опустится до -1 градуса. Ночью возможен мокрый снег с дождем. В среду, 18 ноября погода наладится ненадолго.

Уже ночью 21 ноября снова пойдет снег. Температура ночью будет -2, днем +2.

По данным Sinoptik, снежная погода в Киеве ожидается 17 и 18 ноября.

Во вторник, 17 ноября, температура упадет до -3 градусов. Днем будет около нуля. Солнце в Киеве в этот день будет редко выглядывать из-за облаков, большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается снег.

В среду ожидается от -1 ночью до +2 днем. Ночью также прогнозируют снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню закончиться.

После небольшого двухдневного перерыва Киев снова засыпет снегом уже 21, 23 и 24 ноября.

Сайт Gismeteo передает постоянные осадки в виде дождя и мокрого снега, начиная с 17 ноября. Минусовая температура ожидается ночью с 17 по 22 ноября и 25 ноября. Днем будет преимущественно плюсовая температура.

17 ноября ожидается самый морозных день. Столбик термометра ночью поднимется выше нуля только 23 и 24 ноября.

В остальные дни холод будет значительно ощущаться из-за сильного ветра.

С учетом того, что эксперты обещают украинцам теплую и малоснежную зиму, эти несколько снежных дней можно использовать, чтобы вдоволь насладиться снегом. А чтобы не промокнуть и не замерзнуть в дороге, лучше одеваться с учетом возможного ухудшения погодных условий.

Кстати, в Одессе снег наиболее вероятно пойдет 18 ноября ночью, в Житомире, Черновцах, Хмельницком, Ровно и Тернополе прогнозируют 20 ноября; в Полтаве, Сумах, Чернигове, Харькове, Львове, Черновцах, Виннице, Ивано-Франковске, Ужгороде - 21 ноября.

Снежная сказка в Украине

В Харькове выпал снег. Фото: lena_makhno/Instagram

Снег на асфальте быстро таял. Фото: natalya.kovalova/Instagram

Кое-где снег укрыл опавшие листья. Фото: wenepa/Instagram

Вечером особенно романтично. Фото: alla_dedusenko/Instagram

Отметим, что зима в Киев придет из восточных регионов, где на днях уже выпал снег. Так, 15 ноября первый снег выпал в Сумской и Харьковской областях. Жители делились фотографиями зимней сказки в своих соцсетях.

Также мы писали, как в последний день октября Карпаты замело снегом.