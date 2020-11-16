Служба безопасности Украины блокировала контрабанду 5,4 килограмма уникального янтаря-сырца крупных фракций в одну из арабских стран.



Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины.



"Оперативники спецслужбы установили, что жители Ровенской области систематически вывозили необработанный янтарь из Украины в одну из стран Персидского залива. Дельцы скупали незаконно добытый камень в северных районах Ровенской области", - сообщает в понедельник пресс-центр СБ Украины.



Так, сотрудники СБ Украины задокументировали, что житель Ровно пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска аэропорта "Борисполь" 18 редких экспонатов янтаря-сырца, некоторые из которых весят более 700 граммов.



"Такие камни являются эксклюзивными и стоимость каждого определяется индивидуально. Ориентировочная стоимость обнаруженного янтаря по ценам черного рынка составляет несколько десятков тысяч долларов США", - заявили с пресс-центре.



В данный момент янтарь изъят и направлен для проведения соответствующего исследования. После экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась сотрудниками УСБУ в Ровенской области совместно с Киевской таможней.



Ранее "Страна" сообщала, что СБУ сообщила о блокировке в Одессе "боевых наркотиков ИГИЛ". За изъятую партию, которая весит более 750 кг, на чёрном рынке можно выручить более 30 млн долларов.



Также напомним, что на Волыни прошел первый в Украине аукцион по продаже янтаря. Так, во время торгов продали 627 кг янтаря на общую сумму 21,6 млн грн. Всего выставили на торги 1 тонну 84 кг камня.