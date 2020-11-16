На Прикарпатье правоохранители начали уголовное производство из-за решения исполнительного комитета не придерживаться "карантина выходного дня". Кроме того, правоохранители составили более 50 протоколов за нарушения "карантина выходного дня".

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.

"За выходные на Прикарпатье работали 168 рейдовых групп, в которые вовлекались 348 полицейских, которые от 00:00 14 ноября и по состоянию на 00:00 16 ноября провели 692 рейда и проверили почти две тысячи заведений", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что речь идет о заведениях питания, торговли, развлекательных заведениях, а также перевозчиках.

"Правоохранителями начато одно уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины относительно решения исполнительного комитета, согласно которому субботы и воскресенья до 30 ноября этого года являются рабочими днями на территории Франковской ОТО", - добавили в сообщении.

По данным правоохранителей, такое решение исполкома противоречит постановлению № 641 (КМУ опубликовал постановление, которым отменяется адаптивный карантин и вводится локдаун выходного дня) и тем самым нарушает правила и нормы по предотвращению эпидемических и других инфекционных болезней.

"Полицейскими составлено 56 протоколов по ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях (48 на субъектов хозяйствования, 2 на перевозчиков, 6 на физических лиц за пребывание без масок)", - добавили правоохранители.

Им грозит наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что за сутки в Украине открыли 9 уголовных дел по факту нарушения карантина.

Также сообщали, что во Львовской области карантин выходного дня в субботу нарушили 248 заведений.