Франция смогла справиться со вторым пиком второй волны коронавируса. За 10 дней количество новых случаев инфицирования значительно уменьшилось.

Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на министра здравоохранения Франции Оливье Верана.

Так, в течение десяти дней подряд количество новых диагнозов Covid-19 уменьшается, количество положительных тестов и уровень заболеваемости падают.



"Мы восстанавливаем контроль над эпидемией и это хорошая новость", – заявил французский министр.

По его словам, ситуация в стране улучшилась благодаря введению усиленного карантина, который позволил замедлить распространение вируса. В частности, жесткие ограничения способствовали уменьшению количества регистрации новых случаев Covid-19. К тому же Оливье Веран отметил, что пока расслабляться рано, и попросил французов соблюдать правила защиты, ведь вирус все еще циркулирует на территории страны.

По данным издания, во Франции за сутки выявили 37 тыс. 255 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии во Франции Covid-19 заболели более 1,1 млн человек, почти 45 тыс. умерли. В начале ноября в стране был зафиксирован самый высокий показатель заражений - более 62 тыс. человек.



Ранее "Страна" сообщала, что Франция готовится жить в условиях карантина до лета 2021 года. Так, разрабатывается стратегия действий в условиях пандемии коронавируса. План должен действовать до тех пор, пока не появится эффективная вакцина.



Также напомним, что сегодня в США заявили о второй вакцине от коронавируса, ее эффективность 94,5%. В следующем году правительство США может иметь доступ к более чем 1 миллиарду вакцин при населении в 330 миллионов.