Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции не поможет сама по себе в борьбе с пандемией.

Об этом он написал в своем Twitter в понедельник, 16 ноября.

"Вакцина сама по себе не покончит с пандемией Сovid-19", - пояснил он.

По его словам, такая вакцина сыграет решающую роль в том, чтобы взять под контроль пандемию коронавируса. Однако, важно понимать, добавил он, что лекарство от Сovid-19 "дополнит другие рычаги, которые у нас имеются", а не заменит их вовсе.

Глава ВОЗ уточнил, что необходимо будет продолжить наблюдение, тестирование, лечение, изоляцию, выявление контактов и карантин, побуждение людей проявлять осторожность.

"Первоначально поставки вакцин против Covid-19 будут ограниченными, приоритет будет отдаваться медработникам, пожилым людям и другим категориям населения из группы риска... Это, как мы надеемся, поможет сократить число смертей, поможет системе здравоохранения справиться со своими задачами, но у вируса все еще останется много простора для деятельности", - добавил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее мы писали, что, по данным ВОЗ, чтобы окончить пандемию, надо вакцинировать 5,5 млрд людей.

Также рассказывали, что в ВОЗ ожидают кардинальные перемены в борьбе с коронавирусом лишь в марте-2021.