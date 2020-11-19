Сегодня, 19 ноября, отмечается Международный день мужчин. Праздник задумывался для всех представителей мужского пола.
В этот принято поздравлять мужчин независимо от их службы в армии. Ведь благодарности и похвалы заслуживают абсолютно все - кто живет честно, приносит пользу близким и обществу.
Сегодня принято подчеркивать позитивный вклад мужчин в семью и воспитание детей, государство, науку, церковь.
Всем мужчинам, независимо от их профессии, мы желаем жить достойно, быть здоровыми, стараться быть опорой для женщин и родителей. Мамам мальчиков - воспитывать сыновей в уважении и любви, учить их делать выбор, нести ответственность за свои слова и поступки.
Ниже мы публикуем прикольные картинки и стихи, которые можно оставить мужчинам - родным, друзьям, коллегам - в мессенджерах.
Поздравления с днем мужчин 2020 в картинках и стихах
Со Всемирным Днем мужчин!
Пусть всё будет очень классно,
На работе — всяческих вершин,
Настроенье будет пусть прекрасным.
Пусть улыбки, радость, теплота
Наполняют каждое мгновенье.
Остается рядышком успех всегда
И в душе искрится вдохновенье.
Желаю мудрости и вдохновения,
И чтоб для счастья было миллион причин.
Пусть будет лучезарным настроение
В прекрасный праздник Дня мужчин!
Желаю радости душевной, смеха
И покорения величественных вершин,
Чтобы во всём добился ты успеха.
Ещё раз — с Днем мужчин!
Сегодня всем миром мужчин поздравляем.
Мы их сильным полом не зря называем:
Мужчина — защитник, кормилец семьи...
И просто хорошие очень они!
Мужчинам желаю я сильными быть,
Со спортом дружить, о болезнях забыть.
Пусть в жилах течет настоящая кровь,
А душу всегда согревает любовь!
Сегодня День всемирный
У всех-всех-всех мужчин!
Ты — яркий, креативный,
И ты такой один,
Таким и оставайся,
Счастливым очень будь,
И в жизни постарайся
Свой верный выбрать путь!
Коханий мій, ти – наймиліший,
У цілім світі найрідніший!
Із днем чоловіків вітаю,
Твоє життя хай буде раєм,
Де є усе, що забажаєш,
Де ти від радості літаєш.
Хай кожен день буде, як чудо,
Тебе завжди любити буду!
Прекрасний чоловік, батько, сім’янин –
Про це всі знають, ти такий один.
Працювати ще встигнеш, сьогодні гуляй,
По правді сказати – відпочивай.
Кар’єри тобі бажаю крутої,
Від рідних поваги й доброї долі!
Вітаю з Днем чоловіків і бажаю вам залишатися міцним, мужнім, сміливим, рішучим, впевненим, наполегливим, справедливим, непохитним. Прагни до мети і радій життю.