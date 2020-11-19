Сегодня, 19 ноября, отмечается Международный день мужчин. Праздник задумывался для всех представителей мужского пола.

В этот принято поздравлять мужчин независимо от их службы в армии. Ведь благодарности и похвалы заслуживают абсолютно все - кто живет честно, приносит пользу близким и обществу.

Сегодня принято подчеркивать позитивный вклад мужчин в семью и воспитание детей, государство, науку, церковь.

Всем мужчинам, независимо от их профессии, мы желаем жить достойно, быть здоровыми, стараться быть опорой для женщин и родителей. Мамам мальчиков - воспитывать сыновей в уважении и любви, учить их делать выбор, нести ответственность за свои слова и поступки.

Ниже мы публикуем прикольные картинки и стихи, которые можно оставить мужчинам - родным, друзьям, коллегам - в мессенджерах.

Поздравления с днем мужчин 2020 в картинках и стихах

Со Всемирным Днем мужчин!

Пусть всё будет очень классно,

На работе — всяческих вершин,

Настроенье будет пусть прекрасным.

Пусть улыбки, радость, теплота

Наполняют каждое мгновенье.

Остается рядышком успех всегда

И в душе искрится вдохновенье.

Желаю мудрости и вдохновения,

И чтоб для счастья было миллион причин.

Пусть будет лучезарным настроение

В прекрасный праздник Дня мужчин!

Желаю радости душевной, смеха

И покорения величественных вершин,

Чтобы во всём добился ты успеха.

Ещё раз — с Днем мужчин!

Сегодня всем миром мужчин поздравляем.

Мы их сильным полом не зря называем:

Мужчина — защитник, кормилец семьи...

И просто хорошие очень они!

Мужчинам желаю я сильными быть,

Со спортом дружить, о болезнях забыть.

Пусть в жилах течет настоящая кровь,

А душу всегда согревает любовь!

Сегодня День всемирный

У всех-всех-всех мужчин!

Ты — яркий, креативный,

И ты такой один,

Таким и оставайся,

Счастливым очень будь,

И в жизни постарайся

Свой верный выбрать путь!

Коханий мій, ти – наймиліший,

У цілім світі найрідніший!

Із днем чоловіків вітаю,

Твоє життя хай буде раєм,

Де є усе, що забажаєш,

Де ти від радості літаєш.

Хай кожен день буде, як чудо,

Тебе завжди любити буду!

Прекрасний чоловік, батько, сім’янин –

Про це всі знають, ти такий один.

Працювати ще встигнеш, сьогодні гуляй,

По правді сказати – відпочивай.

Кар’єри тобі бажаю крутої,

Від рідних поваги й доброї долі!

Вітаю з Днем чоловіків і бажаю вам залишатися міцним, мужнім, сміливим, рішучим, впевненим, наполегливим, справедливим, непохитним. Прагни до мети і радій життю.