Американский модельер, 71-летняя Вера Вонг, раскрыла секрет своей неувядающей внешности и подтянутой фигуры. По ее словам, не стареть ей помогает спортивное прошлое - в молодости она была профессиональной фигуристкой, а также ​​танцовщицей в американской балетной школе.

Такие признания модельер сделала в интервью изданию People.

"Когда вы физически активны первые 16 лет своей жизни, это остается с вами, поскольку существует мышечная память. Поэтому советую всем заниматься спортом, чтобы в любом возрасте выглядеть молодо и подтянуто... Я вот, например, до сих пор тренируюсь, чтобы держать мышцы в тонусе", - рассказала Вонг.

Фото: instagram.com

Кроме того, по мнению модельера, необходимым инструментом поддержания своего внешнего вида является полноценный сон.

"Мне нужно отдыхать, а сон - это регенератор и важная составляющая. И, конечно, водка, ведь это так здорово иметь возможность расслабиться с помощью коктейля", - добавила Вонг.

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