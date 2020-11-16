71-летняя модельер Вера Вонг призналась, что не стареет благодаря спортивному прошлому и водке
Американский модельер, 71-летняя Вера Вонг, раскрыла секрет своей неувядающей внешности и подтянутой фигуры. По ее словам, не стареть ей помогает спортивное прошлое - в молодости она была профессиональной фигуристкой, а также танцовщицей в американской балетной школе.
Такие признания модельер сделала в интервью изданию People.
"Когда вы физически активны первые 16 лет своей жизни, это остается с вами, поскольку существует мышечная память. Поэтому советую всем заниматься спортом, чтобы в любом возрасте выглядеть молодо и подтянуто... Я вот, например, до сих пор тренируюсь, чтобы держать мышцы в тонусе", - рассказала Вонг.
Фото: instagram.com
Кроме того, по мнению модельера, необходимым инструментом поддержания своего внешнего вида является полноценный сон.
"Мне нужно отдыхать, а сон - это регенератор и важная составляющая. И, конечно, водка, ведь это так здорово иметь возможность расслабиться с помощью коктейля", - добавила Вонг.
Ранее "Страна" писала о том, что Галкин опубликовал фото помолодевшей Пугачевой.
Также мы сообщали, что Брэд Питт расстался с молодой "копией" Анджелины Джоли.