Чехия, которая с марта 2020 года многократно продлевала срок действия своих виз для иностранцев, больше не планирует это делать. 16 ноября - крайний срок, в который граждане других государств, включая Украину, которые находились на территории страны на основании таких документов, должны выехать.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального консульства Чехии во Львове.

Так, выехать с территории Чехии должны иностранцы, которые пребывали в Чешской Республике на основании шенгенской визы с целью трудоустройства, на основании шенгенской или долгосрочной визы с целью сезонной работы или на основании чрезвычайной рабочей визы. При условии, что срок действия такой визы истек после 12 марта 2020 года.

Уточняется, что последний раз срока выезда для таких иностранцев был продлен до 16.11.2020 года. Этот срок больше не будет продлен, и поэтому каждый такой иностранец обязан покинуть территорию Чехии до 16 ноября 2020 года. Иначе он будет считаться находящимся на территории страны нелегально.

Напомним, в США ужесточили выдачу рабочих виз иностранцам, чтобы защитить экономику страны.

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