Неожиданным для зрителей шоу "Танцы со звездами" стало сообщение о том, что судья проекта Влад Яма во время танца получил травму руки. Он сразу же после выступления поехал в больницу.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Ночью пришлось ехать на рентген сразу после выступления. Перелома нет, но есть серьезный отек и боль все еще беспокоит, поэтому сегодня еду к врачу узкого профиля на осмотр, чтобы поставить точный диагноз", - прокомментировал свое состояние судья проекта.

Он заявил, что его съемки продолжаются, из рабочего графика он не выпадает.



Позже в "историях" в Instagram хореограф запостил видео, в котором сказал, что у него что-то случилось с пальцем. "Друзья, я в порядке. Обезболивающее, лед. Пришлось сделать снимок. Что-то с пальцем. Бывает", - успокоил Яма поклонников.





Ранее "Страна" сообщала, как карантин повлияет на выход шоу "Танцы со звездами". Так, начиная с 15 ноября, эфиры будут проходить без гостей. Деньги за купленные билеты вернет официальный партнер проекта.



Также напомним, что из "Танцев со звездами" ушел футболист-"холостяк". Он набрал меньше всего голосов зрителей и баллов от жюри.