Правоохранители завершили расследование дела о перестрелке в Броварах, которая случилась в конце мая 2020 года. Участников разборки подозревают в бандитизме и покушении на убийство.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Завершено следствие по банде, которая принимала участие в разборках за перераспределение маршрутов со стрельбой посреди жилого массива в Броварах Киевской области. Их подозревают в бандитизме и покушении на убийство двух и более лиц", - написала Ирина Венедиктова.

Напомним, в конце мая в Броварах случилась перестрелка из-за перераспределения маршрутов перевозки пассажиров. В результате были ранены три человека. В итоге полиция задержала 43 человек, и были установлены личности 67 человек, которые участвовали в перестрелке.

Кроме того, министр МВД Аваков сообщил, что за перестрелкой в Броварах стоял криминальный авторитет Журавль, которого задержали.