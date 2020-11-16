Депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4360 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению надлежащего уведомления участников судебного процесса и направления копий судебных решений".

Соответствующий проект закона опубликован на сайте ВРУ.

По информации "Судебно-правовой газеты", главным Комитетом для законопроекта определен Комитет по вопросам правовой политики.

Изменения вносятся в Кодекс административного судопроизводства Украины, Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины.

Проектом предложены следующие новации:

отменить обязательную подачу письменного заявления об sms и e-mail подписке; контактные данные (номер мобильного телефона и адрес электронной почты, указанные в исковом заявлении или апелляционной жалобе) могут использоваться судами для осуществления вызовов и отправки судебных решений;

судебный вызов, повестка, судебное решение будет считаться должным образом отправленными и врученными при наличии электронного подтверждения о дате и времени их направления или электронного подтверждения о получении текста ответственным лицом учреждения;

копия судебного решения, направленного на электронный адрес, указанный в заявлениях, будет считаться врученной надлежащим образом.

Также сообщается, что участник судебного процесса, которому судебное решение было направлено на электронную почту, должен будет немедленно подтвердить суду получение судебного решения (по электронной почте или телефону).

Текст такого подтверждения распечатывается, а телефонное подтверждение записывается соответствующим работником аппарата суда и присоединяется секретарем судебного заседания к делу.

Если в течение дня, следующего за днем ​​направления судебного решения, подтверждение от участника судебного процесса не поступило, секретарь судебного заседания составляет об этом справку. В таком случае судебное решение считается врученным с момента составления секретарем судебного заседания соответствующей справки.

Необходимость принятия законопроекта связана с тем, что суды столкнулись с проблемой уведомления участников судебного производства. Из-за некачественных услуг почтовой связи значительно увеличиваются сроки рассмотрения дела, а сами обстоятельства вручения/невручения процессуальных документов суда нередко становятся единственной причиной отмены судебных решений.

Напомним, ранее мы сообщали, что суды в Украине не будут отправлять Укрпочтой повестки и копии судебных решений из-за отсутствия средств доставку подобных писем. Это влечет за собой нарушение права граждан на доступ к правосудию.